Wade: Â«Gagnez les Ã©lections locales, aprÃ¨s je vais commenterâ€¦Â»

VIPEOPLES.NET Wade ne dort plus que d'un seul oeil. Très remonté contre Macky sall et son régime, le pape du «Sopi» invite ses militants à s’activer pour infliger une belle déconvenue au sortir des Locales du 29 juin 2014. Soucieux de prendre sa revanche le papa de Karim a lancé le mot d'ordre pour la "guerre".«Il faut gagner les élections locales, après je vais commenter», a dit Me Wade à ses partisans. Selon Me Sall, Me Wade a demandé aux responsables du Pds «de faire le nécessaire pour que les listes de l’opposition remportent ces élections».