Voici l'ami du milliardaire Diana Ndiaye, le prince de Monaco qui, lui, privilégie sa femme

VIPEOPLES.NET - Même les milliardaires ont également cette qualification: " l'ami de..." . La seule différence est que chez la personne lambda, cette dénomination lui permet d'exister devant les autres alors que chez le milliardaire, cela lui permet de prouver son pouvoir et son degré de popularité.



L'ami du Prince de Monaco s'appelle donc Diana Ndiaye car c'est l'homme qui a partagé la table du prince. Ceux là ne se mélangent pas avec les autres, du moins avec " le bas peuple ". D'une discrétion assourdissante, Diagna Ndiaye boxe avec la bourgeoisie. Ces gens-là ne se mélangent pas avec la poussière de Thiaroye sinon c'est la maladie assurée qui les guètent.



Albert de Monaco est donc toujours avec Madame. Avoir une femme à ses cotés n'est pas seulement une obligation chez eux. C'est aussi un art de vivre car chez les bourges français et anglophones , le prince doit toujours avoir une dame au château, une qui montre l'exemple afin de montrer l'équilibre dans leur ménage, le bon comportement... ces protocoles de vie. Monaco-ville doit véhiculer une bonne image de son territoire et c'est à travers ces deux tourtereaux que les habitants se baseront.



On a souvent l'habitude de dire que derrière un homme se cache toujours une femme. Un homme du rang de Albert II de Monaco doit toujours disposer d'une grande dame et plus tard, d'un héritier fort comme son père . Alors qu'en est-il de son ami Diagna Ndiaye ? Aura-t-il un petit bonhomme fort, intelligent et riche ?