Sénégal - Ça sent le Roméo et Juliette au palais !

ALBUM

- Heureusement qu'il y a eu une fuite présidentielle ! Et cette fuite fait savoir que Roméo ( Macky Sall) et Juliette ( Marième Faye Sall) ont tourné un film d'amour en ce jour de la fête des mères. La mère actrice a reçu pleins de cadeaux de la part de ses enfants, au nom de leur amour qu'ils portent à leur mère. Marième Faye Sall a un peu oublié les plaintes du peuple pour se consacrer à sa famille.La deuxième partie de ce film a mis en scène Roméo. Ce dernier a remercié Juliette car elle a été et continue à être une bonne maman. Cette fois-ci, ils ne se sont pas donnés rendez-vous à Alkimia mais chez eux. Roméo a ouvert les bouteilles de soda et jus cocotés par Madame.Ils ont bien évidement ouvert l'album souvenir ou Roméo a rencontré Juliette pour la première fois : " « Après mes études, je me suis marié en 93. J’étais d’ailleurs en mission à Diourbel dans le cadre de l’exploration pétrolière et c’est là que j’ai rencontré celle qui deviendra ma future femme, Marème Faye. Elle m’a donné trois bouts de bois de Dieu et elle fait aussi mon bonheur familial. Une femme que je remercie également pour son implication dans mon combat politique de tous les jours et dans son implication sur tout ce que je fais. », a-t-il déclaré