Rama Yade pleure sa terre natale, le Sénégal

Question : « Vous êtes l’exemple typique de l’émigré qui, après sa formation, a décidé de rester en France. Qu’en pensez-vous ? »

Rama Yade : « Mais moi, je n’ai pas émigré. Ce sont mes parents qui m’ont emmenée en France, ils ne m’ont pas demandé mon avis (Rires). Et j’ai passé toute mon enfance à me demander quand est-ce que je vais rentrer. (Elle insiste) Moi, on m’a emmenée en France. »



« Et vous servez la France plutôt que le Sénégal. Vous sentez-vous plus Française que Sénégalaise ou vice-versa ? »

« Je me sens moi-même et puis c’est tout. Je suis fidèle à moi-même. Je vais là où le vent m’emporte. Le reste, ce ne sont que des mots. »





À la question « Pensez-vous un jour pouvoir servir le Sénégal ? », la Secrétaire d’État de la République française répond :

« Si le président Wade m’appelle parmi les jeunes talents qui l’entourent, pourquoi pas ? »



Vipeoples.net