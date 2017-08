Perturbée psychologiquement : Soda Bousso traitée au "N'deup" par les siens

Depuis quelques jours, elle n'assure plus aux soirées "live" de son neveu Waly Seck au "Penc Mi". Renseignement pris auprès de ses proches, nous tenons de bonnes sources que l'artiste Soda Bousso est malade depuis quelques jours. En un mot, elle est perturbée psychologiquement, ce qui du reste lui arrive annuellement. Et pour ce faire, elle est traitée par les siens à travers des séances de "ndeup" (Pratiques rituelles de l'ethnie léboue consistant à "ramener" le sujet par le biais d'incantations et sacrifices) qui dure huit jours.

D'ailleurs, Waly Seck et M'baye Dièye Faye entre autres, ont rehaussé vendredi de leur présence, la cérémonie qui a pour cadre la rue 23 de la Médina. Plus précisément chez Vieux Sing Faye, qui n'est autre que le père du percussionniste M'baye Dièye Faye.

Un conseil : si vous avez des "tours" (habité par des génies) évitez d'y aller!

