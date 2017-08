Mohamed Hassan Bensalah - PDG de Holmarcom, 43 ans

il n'avait que 23 ans lorsqu'il a pris les rênes du conglomérat familial en 1993, après la mort de son père. Depuis, il a insufflé une nouvelle dynamique au groupe, déjà présent dans l'agro-industrie, l'immobilier et la distribution, en élargissant ses activités à la finance et au transport.



Il a par exemple lancé en 2009, avec plusieurs partenaires dont le milliardaire Othman Benjelloun (patron du groupe BMCE Bank), la compagnie low cost Air Arabia Maroc. Fort d'une présence solide en Afrique du Nord, le groupe Holmarcom, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 358 millions d'euros (près de 4 milliards de dirhams) en 2012, met désormais le cap sur le reste du continent.



Il vient ainsi de prendre une participation majoritaire dans la société sénégalaise de promotion immobilière Peacock Investments et est sur le point de lancer un projet de près de 3 000 logements dans la commune de Diamniadio, à 30 km de Dakar.



Jeune Afrique