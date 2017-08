Média: Mactar Sylla annonce le lancement d’une télévision panafricaine en 2014

L’ancien directeur général de la radiotélévision sénégalaise (RTS), Mactar Sylla a annoncé ce dimanche à Libreville au Gabon le lancement d’une chaine Tv et d’une radio à vocation panafricaine émettant à partir du Gabon.



Ancien directeur général de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), Mactar Sylla a annoncé, dimanche à Libreville, le lancement d’une chaine de télévision et d’une radio émettant à partir du Gabon, et qui livreront des information à vocation panafricaine. Déjà, Mactar Sylla indique que le projet bénéficie de «l’accompagnement initial d’ORABANK et de divers partenariats qui seront annoncés en temps utile».



Le projet de chaine de télévision et de radio qui est en préparation depuis deux ans veut aussi montrer une autre image de l’Afrique. «Notre responsabilité est de contribuer à donner la véritable image de l’Afrique, de ses populations, de ses élites, de ses talents et de ses leaders qui influencent véritablement les tendances en Afrique et dans le monde. Bref, notre objectif est aussi de constituer une plateforme de rencontre, d’intégration des professionnels et des amateurs, qui mettent en valeur une richesse méconnue du grand public tout en offrant des opportunités au public, au monde des affaires pour le progrès d’un continent qui compte sur l’échiquier mondial», explique Mactar Silla cité par l’Agence Ecofin.



Le promoteur annonce dans les prochaines semaines le lancement d’un appel local et d’un autre international à candidatures. D’ores et déjà, il est annoncé que le panafricanisme se traduira aussi dans la composition et la diversité prévues des effectifs et dans les contenus, selon l’agence Ecofin.



Ancien directeur général de la RTS, Mactar Sylla capitalise une trentaine d’années d’expérience professionnelle, entre TV5 – AFRICAONLINE – WORLDSPACE – SPECTRUM GROUP, éditeur des chaines de télévision STV1 ET STV2– et PMC GROUPE. Il est également consultant international en communication, gestion, NTIC et droit de la Régulation, droit d’auteur et droit de la communication.



Oeildafrique.com