Les 50 Africains les plus influents du monde

Qui sont les hommes et femmes du continent qui, dans leur domaine, font autorité à l'échelle planétaire ? Celles et ceux qui, à leur manière - grain de sel ou grain de sable -, agissent sur la marche du monde ? Voici la sélection de Jeune Afrique des 50 Africains les plus influents dans le monde.

Après moult séances de brainstorming, de débats et, surtout, d'interrogations (c'est quoi "l'influence" ?), Jeune Afrique vous présente, pour la première fois, sa sélection des 50 Africains les plus influents... dans le monde - et non plus à l'intérieur des seules frontières du continent. Des hommes et des femmes qui s'illustrent dans des domaines aussi différents que les affaires, la recherche, l'art, l'esprit, le style, le sport, l'abstrait et le concret. Une sélection de talents évidemment subjective, pour le meilleur, mais aussi, parfois, pour le pire, dont le principal critère est la capacité à modifier l'ordre des choses, dans un domaine infiniment petit ou beaucoup plus vaste, à l'intérieur d'un périmètre national mais aussi régional ou planétaire.

Exercice ô combien délicat, car l'étalon semble bien flou, surtout pour ceux qui ont la lourde charge d'élaborer la liste des récipiendaires. On ne mesure pas (seulement) le pouvoir, la notoriété, le compte en banque ou le curriculum vitae. On raisonne en termes d'impact, de sillons tracés, de capacité à toucher des auditoires plus ou moins larges... Bref, ceux qui font autorité, quel que soit le domaine concerné. Quitte, parfois, à sortir du carcan défini par leur emploi du moment. Sont évidemment exclus de notre sélection les dirigeants politiques. L'Afrique est à la mode, pas seulement pour les opportunités d'investissements qu'elle propose. En voici la preuve.



Passez votre souris sur les boutons puis cliquez sur le nom des personnalités pour lire leurs portraits.