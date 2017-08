Le Professeur Oumar SankharÃ© prÃ©sente ses excuses

VIPEOPLES.NET Suite aux différentes réactions et à l’incompréhension suscitées par la sortie de mon ouvrage « Le Coran et la culture grecque », le Pr Sankharé a sorti un communiqué pour présenter ses excuses à tous les musulmans. Vipeoples vous propose ce communiqué « Suite aux différentes réactions et à l’incompréhension suscitées par la sortie de mon ouvrage « Le Coran et la culture grecque » je tiens à faire les précisions suivantes :



1°) Je réaffirme, comme j’ai déjà eu l’occasion de le faire, que je ne récuse aucunement le Coran qui est un message émanant du Tout- Puissant Allah.



2°) Je n’ai tenu aucun propos, dans l’ensemble de mon livre, qui remet en cause le statut de Mouhammad (PSL) comme Prophète et envoyé de Dieu. En tant que musulman, je le reconnais comme le prophète qui clôt la prophétie.



3°) Je ne suis le suppôt d’aucun lobby islamophobe, encore moins le bras armé d’aucune organisation occulte anti-islamique. L’absence d’assistance au moment de mes récents ennuis de santé le prouve à suffisance, si besoin en était.



4°) À tous les musulmans de la Oumma que cette situation a affectés dans leur foi et dans leurs convictions religieuses, à ma famille et à mes amis qui ont été incommodés par cette actualité, je présente toutes mes excuses. Mon intention n’était aucunement de porter atteinte à l’Islam, au Coran et au prophète Mouhammad (PSL).



Je prie pour la paix et la concorde dans notre cher pays, le Sénégal, et dans toute la Oumma islamique ».



Signé Oumar Sankharé Professeur titulaire



Université Cheikh Anta Diop – Dakar